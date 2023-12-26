اليوم الـ82 من المجزرة: قصف عنيف في مدينة غزة والاتصالات مقطوعة مجددا

غزة / سما/

تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ82 من الحرب مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد241 مواطنا و 382 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 20.915 شهيد 54.918 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وقطعت إسرائيل للمرة السادسة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت عن قطاع غزة منذ مساء امس الثلاثاء.

غزة

ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي سبعة شهداء من حي الدرج بعد وصول 28 شهيداً منذ إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة في تجدد للغارات على مختلف أحياء غزة.

وقالت مصادر محلية ان أكثر من 60 مفقوداً جراء قصف الاحتلال منزلاً من 3 طوابق قرب جامعة الأزهر في مدينة غزة.

وسلمت سلطات الاحتلال جثامين 80 فلسطينيا عبر معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة بعد ان جرى سرقتها من مشافي شمال قطاع غزة.

جباليا

وتواصل القصف الاسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة ودمر جيش الاحتلال منازل تعود لعائلة البطش ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وسط قطاع غزة

وجدد جيش الاحتلال قصف مخيم البريج بالأحزمة النارية بعد ان دمر مسجدا ومنزلا وسط المخيم الذي يشهد حالة كبيرة من النزوح تجاه رفح ودير البلح.

ودمر طيران الاحتلال يقصف منزلاً في محيط مسجد القسام بالنصيرات.

ووقعت إصابات في غارات إسرائيلية على منزلين في مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.

خان يونس

وتواصل مدفعية وطيران الاحتلال قصف مناطق متفرقة من محافظة خان يونس ما ادى لاستشهاد 45 فلسطينيا خلال 24 ساعة.

واعلن الهلال الاحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمه العاملة في قطاع غزة بسبب قطع خدمات الاتصالات والانترنت.

ودمر القصف المدفعي صباح اليوم لمقر الجمعية في خانيونس شبكة الاتصال الهوائي VHF الخاصة بعمل الجمعية التي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات . ما يشكل تحدياً كبيراً امام طواقم الاسعاف والطوارئ في الوصول للجرحى والمصابين .

رفح

وقصفت طائرات إسرائيلية منزل شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ما ادى لوقوع اصابات.

وفي سياق متصل اعلنت اليونيسف ان 1000 طفل بُترت أطرافهم دون تخدير جراء الحرب على غزة.