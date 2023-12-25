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تل أبيب توصيات للإسرائيليين المتواجدين في الهند عقب الانفجار في نيودلهي

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 02:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب توصيات للإسرائيليين المتواجدين في الهند عقب الانفجار في نيودلهي



القدس المحتلة/سما/

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي توصيات للإسرائيليين المتواجدين في الهند، عقب الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم، في العاصمة نيودلهي. وأشار في بيان إلى احتمال ان يكون الانفجار عبارة عن عمليّة.

وقال إنه "في ظل التخوف من تكرار الأحداث، فإنه يشدد التوصيات التالية للإسرائيليين المتواجدين في الهند ونيودلهي بشكل خاصّ"، مشيرا إلى أن عليهم "أن يحاولوا تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة كمراكز التسوق والأسواق، والأماكن التي تم تحديدها على أنها تستخدم من قبل جهات غربية، أو يهودية وإسرائيلية".

وطالبهم بـ"تجنب المشاركة في الأحداث التي تضم العديد من المشاركين الذي لا تتوفّر لهم حماية أمنية"، و"تجنب نشر تفاصيل الرحلة على شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر الصور وتفاصيل الزيارة قبل الرحلة، وأثنائها".

#اسرائيل

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