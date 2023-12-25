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فرنسا: تصريحات إسرائيل بشأن تكثيف هجومها على غزة “مقلقة”

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: تصريحات إسرائيل بشأن تكثيف هجومها على غزة “مقلقة”



باريس/سما

أعربت فرنسا عن قلقها “العميق” إزاء تصريحات السلطات الإسرائيلية بخصوص تكثيف الهجمات على غزة وإطالة أمدها.


وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الثلاثاء، إلى “استمرار الهجمات الممنهجة مؤخرا في المنطقة ومقتل الكثير من المدنيين”.


وجددت الوزارة دعوتها من أجل التوصل إلى “هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار”.


وأكدت على أن مبادئ القانون الدولي الإنساني “تنص على ضرورة حماية المدنيين في أي زمان ومكان بالعالم”

وشددت على أهمية اتخاذ إسرائيل “تدابير ملموسة” من أجل حماية المدنيين في غزة.


ورحبت الخارجية الفرنسية باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2720، لافتة أنه بمثابة تأكيد على الحاجة الملحة لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

#فرنسا

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