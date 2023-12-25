أمير قطر يبحث مع بايدن آخر تطورات الأوضاع في غزة

الدوحة/سما/

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهود الوساطة المشتركة للتهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير القطري من الرئيس الأمريكي، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الأمير تميم بحث مع بايدن “جهود الوساطة المشتركة للتهدئة (بين حماس وإسرائيل)، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

كما بحث الجانبان وفق الوكالة “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.



