العراق: "المقاومة الإسلامية" تعلن قصف قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا

بغداد/سما/

ّأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة الشدادي التي تضم قوات أمريكية في سوريا بالصواريخ.

وفي بيان لها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية أصابت أهدافها".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وأمس الاثنين، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق داخل سوريا، وقاعدة أمريكية في أربيل العراق.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنّ الجيش الأمريكي قصف، الاثنين، ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك، وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح.

وقال أوستن في بيان، إنّ "القوات المسلّحة الأمريكية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".

وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنّتها مليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".

من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريين واتسون، في بيان، إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح، أحدهم حالته خطرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربات ضد أهداف كتائب حزب الله في العراق ردا على الهجمات المتعددة ضد قوات التحالف في العراق وسوريا.

وذكرت القيادة أن التقييمات الأولية تشير إلى أن هذه الغارات الجوية الأمريكية دمرت المنشآت المستهدفة ومن المحتمل أنها قتلت عددا من مقاتلي كتائب حزب الله في العراق.

من جانبه قال مصدر بالحشد الشعبي، إن أحد أفراده قتل، فيما أصيب 6 آخرون منه، و12 عنصرا من الشرطة، في قصف على أحد مواقعه.

بدورها، نددت الحكومة العراقية، بالهجوم الأمريكي على مواقع عسكرية والذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وقالت الحكومة في بيان، إن الهجوم الأمريكي يسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشددت في الوقت ذاته، على رفضها للهجمات على البعثات الدبلوماسية، أو الأماكن التي تستضيف مستشارين عسكريين أجانب.

يشار إلى أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لأكثر من 110 هجمات، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.