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البيت الأبيض: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يجتمع مع بلينكن وساليفان

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يجتمع مع بلينكن وساليفان



واشنطن/سما/

أعلنت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيجتمع اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان.

وقال البيت الأبيض إن وزير ديرمر سيجتمع في وقت لاحق يوم الثلاثاء مع بلينكن وساليفان لبحث الصراع في غزة وإعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وكشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين يوم أمس الاثنين، أن من المتوقع وصول وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب.

ويأتي الاجتماع الذي يعقد في واشنطن في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة إسرائيل علنا على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة في ظل ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب. وكان بلينكن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع ديرمر في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة ستستغرق وقتا طويلا ولا تقترب من نهاية وشيكة، وقال: "لن نتوقف، وسوف نواصل القتال ونعمق القتال في الأيام المقبلة، وسيكون قتالاً طويلاً ولن يقترب من نهايته.. نحن بحاجة إلى الصبر والتماسك والوحدة والثبات في هذه المهمة".

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