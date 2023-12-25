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مستشار قائد فيلق القدس: إذا تطاولت إسرائيل على الأراضي الإيرانية سنسوي تل أبيب بالأرض

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار قائد فيلق القدس: إذا تطاولت إسرائيل على الأراضي الإيرانية سنسوي تل أبيب بالأرض



طهران/سما/

حذر مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إيرج مسجدي من أن "إيران ستسوي تل أبيب بالأرض في حال تطاول إسرائيل على الأراضي الإيرانية".

وفي مقابلة مع وكالة "تسنيم"، قال إيرج مسجدي، سفير إيران السابق لدى العراق والمستشار الكبير لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي: "الجمهورية الإسلامية أعلنت بكل فخر أنها تدعم المقاومة والمظلومين..إيران هي معسكر الدفاع عن المظلومين".
وأضاف مسجدي: "لا حاجة لتدخل إيران في حرب غزة، والمقاومة الفلسطينية نفسها هي خصمها".

وأردف: "ولكن إذا تطاولت ذات يوم على الجمهورية الإسلامية، فسيدركون في ذلك اليوم ما ستفعله إيران..وهو أن تل أبيب ستُسوى بالأرض".

هذا واعتبر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء أمس الاثنين أن اغتيال إسرائيل لموسوي "علامة على إحباطها وعجزها وستدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".

من جهته، شدد الحرس الثوري الإيراني على أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس، بمقتل موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.

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