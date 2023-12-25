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حماس: منفتحون على المبادرات التي تشمل وقف إطلاق النار التام

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: منفتحون على المبادرات التي تشمل وقف إطلاق النار التام



غزة/سما/

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، إن الحركة تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول، مؤكدا أن حماس منفتحة على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن الشعب الفلسطيني لا ينتظر هدنا مؤقتة بل وقفا شاملا للعدوان.

وحذر حمدان، "كل الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو بشأن ما يسمى الهجرة الطوعية".

وتابع، "ارتقى حتى اليوم أكثر من 21 ألف شهيد بسبب العدوان إضافة إلى 54 ألف مصاب، حيث لم يترك الاحتلال النازي سلاحا إلا استعمله، بكل سادية، ضد أبناء شعبنا"

وأضاف، أن "ثلاثي الإجرام الإسرائيلي في حالة تخبط لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهدافهم المعلنة".

وأوضح القيادي في حماس، "أن ما يجري يؤكد أن نتنياهو يتحرك بلا هدف ولا رؤية، فهو ينتقل من فشل إلى فشل".

وأشار "إلى أن ارتباك المتحدث العسكري الصهيوني أمام الصحفيين دليل على كذب وتخبط قادته".

وأكد حمدان "أن الإدارة الأمريكية يدها ملطخة بدماء أطفال غزة، وهي تتحدث عن حفظ أرواح المدنيين في غزة، ثم تزود إسرائيل بالأسلحة".

وأشاد القيادي في حماس بموقف جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن لنصرة غزة.

#حماس

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