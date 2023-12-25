الأمم المتحدة تعين وزيرة هولندية منسّقة إنسانية لغزة

غزة/سما/

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهولندية كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من يناير كانون الثاني.

وأضافت “ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة”، كما أنها ستنشئ “آلية” لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.