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أطباء بلا حدود: لا توجد كلمات لوصف "الرعب" في غزة

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء بلا حدود: لا توجد كلمات لوصف "الرعب" في غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت جيليميت توماس، المنسقة الطبية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في القدس، إن "الرعب في قطاع غزة وصل لدرجة لم تعد هناك كلمات لوصفه".

وأوضحت توماس في حديثها لإذاعة " فرانس إنفو" الفرنسية، الثلاثاء، أن ضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ نحو 80 يوما "هم المدنيون".

وأضافت أن الفلسطينيين في غزة يواجهون صعوبة في الوصول إلى الغذاء، وأن الناس هناك ليس لديهم الأموال لشراء حتى الاحتياجات الأساسية للتغذية.

وأشارت إلى أن شبكات الاتصالات في قطاع غزة مقطوعة، وأن عمال الإغاثة الإنسانية لم يتمكنوا من التواصل فيما بينهم، "الأمر الذي يعيق إيصال المساعدات للأهالي".

وأعربت توماس عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث في غزة، قائلة: "لم تعد هناك كلمات لوصف الرعب الذي تعيشه غزة اليوم".

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