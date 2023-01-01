جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة إلى 6 خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة إلى 6 خلال 24 ساعة بعد الإعلان قبل قليل عن مقتل ضابطين وجندي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العسكريين الذين تم الإعلان عن مقتلهم مساء اليوم هم الرائد شاي شمريز قائد سرية في الكتيبة 931، لواء ناحال، (سقط في معركة شمال قطاع غزة)، والنقيب (احتياط) شاؤول غرينغليك، ضابط في الكتيبة 931، لواء ناحال، (سقط في معركة شمال قطاع غزة). والرقيب (احتياط) ماؤور لافي، جندي في الكتيبة 450، لواء "بيسلاخ"، (سقط في معركة في قطاع غزة).

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وأربعة جنود بجراح خطيرة.

يأتي هذا الإعلان بعد مقتل 3 جنود صباح الثلاثاء هم ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك جنوب غزة. وينتمي الجندي لفرقة رام (179) في القطاع وتشكيل براك (188) في لبنان.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء الثلاثاء إصابة 9 جنود بينهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائلييين القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 495 قتيلا.