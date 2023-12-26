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"القسام" تنشر مشاهد من عملية استدراج قوات إسرائيلية خاصة لأحد المنازل في بيت حانون وتدميره

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تنشر مشاهد من عملية استدراج قوات إسرائيلية خاصة لأحد المنازل في بيت حانون وتدميره



غزة/سما/

نشرت كتائب القسام، الثلاثاء 26 ديسمبر/الأول 2023، مقاطع فيديو جديدة تظهر لحظة استدراج عناصر المقاومة لمجموعة من جنود الاحتلال صوب أحد البيوت في القطاع، قبل تفجيره بواسطة عبوة ناسفة، وهم بداخله.

ويظهر في بداية المقطع مجموعة من عناصر المقاومة وهم يزرعون ثلاث عبوات هي “عبوة شواظ وعبوة فردية وعبوة صدمية” في أحد المنازل في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي وسط الفيديو يظهر مجموعة من قوات الاحتلال متألفة من 4 جنود وهم يدخلون للبيت.

وتقول “القسام” إنهم قد قتلوا جميعهم في هذه العملية، وفق ما جاء في المقطع نفسه.

وأظهرت المشاهد التي بثتها في نهاية الفيديو المنزل وهو مدمر بالكامل، بعد انفجار العبوات الناسفة المزروعة فيه.

وأكدت “القسام” أنه مباشرة بعد انفجار العبوات “ومقتل جميع أفراد القوة، تم اغتنام سلاح رشاش من طراز هنيغف”.

قبل أن تبث صوراً للرشاش الذي  اغتنمته عناصر المقاومة في آخر المقطع، وأكدت أنه بعد هذه العملية “تراجعت قوات العدو وقامت بإنزال مظلات عبر الجو”.

كما نشرت القسام  مشاهد استهداف آليات العدو المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105.

هذه المشاهد تأتي بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال في بيان مقتل اثنين من جنوده في معارك بجنوبي قطاع غزة، الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، وإصابة جنديين وضابط بجروح خطيرة في المعارك ذاتها، فضلاً عن إصابة جندي بجروح خطيرة في معركة بشمالي القطاع.

لترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 492، وفق بيانات رسمية.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة 40 من جنوده في معارك بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وُصفت حالة 5 منهم بالخطيرة.

جاء ذلك وفق معطيات جديدة نشرها الجيش لحصيلة المصابين في صفوفه، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” العبرية.

الصحيفة نقلت عن الجيش قوله: “أصيب 40 جندياً وضابطاً إسرائيلياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة في معارك بقطاع غزة”.

وأوضح الجيش أن “5 جنود من حصيلة المصابين الجديدة وصفت جراحهم بالخطيرة، و7 أصيبوا بجروح متوسطة”.

وبذلك ترتفع حصيلة المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية التوغل البري بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 874، وفق المعطيات ذاتها.

#كتائب القسام

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