انفجار قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في نيودلهي

نيودلهي/سما/

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا وقع قرب سفارتها في نيودلهي بالهند دون وقوع إصابات في صفوف العاملين في السفارة.



وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "حدث الليلة انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، لا إصابات في صفوف العاملين في السفارة".



وأضافت: "ظروف الحادث قيد التحقيق لدى السلطات المحلية بالتعاون الكامل مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين".



وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن الشرطة الهندية وفريق السفارة الأمني يحققان في الانفجار.

فيما نوهت القناة 12 الإسرائيلية بأن "الانفجار وقع على بعد 50 مترا عن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية فقد "قالت شرطة نيودلهي إنها تلقت مكالمة هاتفية بوقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في منطقة تشاناكيابوري. وقد وصل كبار المسؤولين إلى مكان الحادث ويحققون في الأمر".