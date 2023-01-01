هل أصبح العالم مخدرا أمام مذابح الاحتلال في غزة؟.. مسؤول بـ "الصحة العالمية" يجيب

غزة/سما/

أجاب منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، على سؤال حول ما إذا كان العالم قد أصبح مخدرا تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال كيسي ردا على السؤال الموجه: "أتمنى ألا يكون الأمر كذلك. آمل أن يفهم الناس أن هؤلاء بشر. نحن نرى الناس يصرخون من أجل الطعام والماء".

وأضاف: "آمل ألا نصبح مخدرين لذلك الأمر. ولهذا السبب نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار. نحن بحاجة إلى فهم مستوى المعاناة الإنسانية ووضع حد لها".

وشدد على الحاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية في غزة، وذلك في ظل كارثة إنسانية وتحذيرات أممية من خطر المجاعة جراء تواصل العدوان والقصف العشوائي الذي يستهدف المرافق الحيوية والمنشآت المدنية في القطاع المحاصر.

ويعاني أهالي قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اضطرار أكثر من 1.8 مليون منهم إلى النزوح عن منازلهم بسبب القصف العنيف والمجازر الإسرائيلية، فضلا عن النقص الحاد في المواد الغذائية والوقود والمستلزمات الصحية.

ولليوم الـ81 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ54 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.