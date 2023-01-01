نتنياهو يستجدي الصين للتوسط لدى حماس

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المساعدة من الصين، لإطلاق سراح الرهينة المحتجزة لدى حماس، نوا أرغاماني.

وأوضحت الصحيفة أن والدة الرهينة أرغماني، هي امرأة صينية وتعاني بسبب السرطان.



وأضافت الصحيفة أن نتنياهو طلب من سفير الصين تساي رون، إرسال رسالة مباشرة إلى الرئيس.



وأشارت صحيفة "جورزاليم بوست" إلى أن نتنياهو تحدث، خلال خطاب ألقاه أمام الكنيست يوم أمس الإثنين، عن جهوده لإطلاق سراح الرهائن، مؤكدا على أنه طلب مؤخرا من سفير البلاد تساي رون، تدخل الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتابع نتنياهو أنه طلب من تساي إرسال رسالة مباشرة إلى جين بينغ، مفادها "هناك ابنة (رهينة) لأم صينية، وأنا شخصيا أطلب تدخلكم في مسألة نوا أرغاماني".



وقال نتنياهو: "أوضحت لتساي أن المشكلة تكمن بأن والدتها المريضة تريد فقط رؤية ابنتها للمرة الأخيرة قبل أن تموت، وأكد لي بدوره أن الرسالة قد تم إيصالها".



وصرحت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منع وزير الدفاع والأمن يوآف غالانت من إجراء نقاشات حول قضية الأسرى والمختطفين، بحضور رئيس الموساد ددي برنياع".



وقال مسؤولون إسرائيليون، إن "نتنياهو لا يمكنه منع نقاشات داخلية لوزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي والجنرال احتياط نيتسان ألون، إلا أنه رفض مشاركة رئيس الموساد بها".



ووفقا للمسؤولين، "بعث غالانت دعوتين على الأقل حول الموضوع لبرنياع، لكن مكتبه تلقى تعليمات من ديوان رئيس الحكومة، بأن "نتنياهو لا يوافق على عقد الاجتماع".