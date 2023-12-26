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"إسرائيل" ترفع حالة التأهب في الجولان

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" ترفع حالة التأهب في الجولان



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع Ynet بأن إسرائيل رفعت حالة التأهب في الجولان عقب اغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي بقصف على منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه رغم التهديد الإيراني بأن "النظام الصهيوني الهمجي سيدفع ثمن هذه الجريمة"، فإن سكان المستوطنات في الجولان على الحدود السورية، ليسوا خائفين ويواصلون روتين الطوارئ في ظل الحرب على الحدود اللبنانية.

وقال حاييم روكا، رئيس المجلس الإقليمي للجولان، لـYnet: "تسمع الكثير من الشائعات على الشبكات، لكن هذه أخبار كاذبة. كل شيء يسير بشكل روتيني، كما أن جميع القوات هنا جاهزة لأي موقف على أي حال".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين، بمقتل موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.

وأكد الحرس الثوري أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة الاغتيال". وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي على "أننا سنرد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين، وردنا سيكون قاطعا وفعالا ومؤثرا وذكيا".

#اسرائيل #الجولان

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