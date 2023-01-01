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"حماس" تعلق على اغتيال القيادي الإيراني "موسوي" بقصف إسرائيلي في سوريا

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعلق على اغتيال القيادي الإيراني "موسوي" بقصف إسرائيلي في سوريا



غزة/سما/

علقت حركة "حماس" على اغتيال إسرائيل للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية، مشددة على أنها "جريمة واعتداء جبان، وانتهاك صارخ لسيادة دولة عربية".

 
وقالت "حماس في بيان إن اغتيال موسوي "عربدة وإجرام صهيوني، ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ممّا يدعو إلى عزله وتجريم إرهابه ومحاكمته".

وأضافت: "إنّنا في حركة حماس، وإذ نعزي الإخوة في الحرس الثوري في جمهورية إيران الإسلامية، وعائلة الشهيد موسوي، والشعب الإيراني الشقيق، لنشيد بدوره في دعم المقاومة الفلسطينية، ونؤكد أن جرائم العدو الصهيوني، داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وأمتنا، وإخماد مقاومتنا المستمرة، حتى دحره وزواله عن أرضنا".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين، بمقتل موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.

وأكد الحرس الثوري أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة الاغتيال". وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي على "أننا سنرد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين، وردنا سيكون قاطعا وفعالا ومؤثرا وذكيا".

#حماس

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