متظاهرون يحاصرون منزل وزير الدفاع الأمريكي ومظاهرات غاضبة بنيويورك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

واشنطن/سما/

تجمع العشرات من المتظاهرين خارج العاصمة الأمريكية واشنطن صبيحة يوم عيد الميلاد (الكريسماس) حول منازل العديد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهم يهتفون من أجل فلسطين

وشوهد العشرات وهم يحاصرون منزل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومنزل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وتحركت الشرطة على الفور بعد مشاهدة العديد من المتظاهرين خارج منازل المسؤولين في وقت مبكر من صباح يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، الإثنين.

وهتف المتظاهرون “أوستن، أوستن، انهض، لا نوم أثناء الإبادة الجماعية!”

وتوجهت مجموعات تضامنية أخرى أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث علنًا عن احتجاجات يوم عيد الميلاد في واشنطن العاصمة.

وهاجمت جماعات تابعة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الاحتجاجات وقالت إنه لا يجوز مضايقة جنرال من فئة أربع نجوم كما وصفت المشاركين بالاحتجاجات بأنهم من “المحرضين”.

وهددت الشرطة باعتقال المتظاهرين إذا لم يوقفوا الاحتجاج.

ومن غير الواضح ما إذا كان أوستن في منزله أثناء الاحتجاجات كما رفض البيت الأبيض التعليق.

وفي مدينة نيويورك، احتشد المئات من المتظاهرين المتضامنين مع الحق الفلسطيني في منطقة منهاتن يوم عيد الميلاد للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبدأ التجمع في مبنى News Corporation بالجادة السادسة حوالي الساعة الثانية ظهراً.

ونشر المنظمون دعوة للعمل عبر الإنترنت مع تعليق خدمات عيد الميلاد في بيت لحم بسبب الحرب.

وأظهر مقطع فيديو منشور على تطبيق Citizen App المئات من المتظاهرين يسيرون على طول الجادة الخامسة حاملين الأعلام واللافتات.

ولم يتم تأكيد أي تقارير عن اعتقالات من طرف شرطة مدينة نيويورك.

ولوحظ بشكل ملفت تجاهل وسائل الإعلام الأمريكية للمسيرة الضخمة، بما في ذلك الصحف الليبرالية مثل “نيويورك تايمز”.