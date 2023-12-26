“حماس”: تصوير معتقلين من غزة وهم عراة “جريمة حرب”

غزة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، تصوير جنود إسرائيليين لمعتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بعد تجريدهم من ملابسهم، معتبرة ذلك “جريمة حرب”.



وقالت الحركة، في بيان: “قيام جنود جيش الاحتلال بتصوير العشرات من المدنيين الفلسطينيين في غزة بعد اعتقالهم وتجريدهم من ملابسهم في ظل حالة الطقس البارد، هي جريمة حرب”.



ودعت الحركة “المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة والمنافية لأبسط حقوق الإنسان”، مطالبة إياهم بـ”متابعة أوضاع المدنيين المحتجزين لدى الجيش في أماكن غير معلنة ولا يُعرف مصيرهم أو أوضاعهم الصحية”.



وتداول نشطاء فلسطينيون، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لمجموعة من المواطنين الذين اعتقلهم الجيش، وهم عراة بـ”الملابس الداخلية فقط”، وبينهم أطفال.