  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

“حماس”: تصوير معتقلين من غزة وهم عراة “جريمة حرب”

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
“حماس”: تصوير معتقلين من غزة وهم عراة “جريمة حرب”



غزة/سما/

 أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، تصوير جنود إسرائيليين لمعتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بعد تجريدهم من ملابسهم، معتبرة ذلك “جريمة حرب”.


وقالت الحركة، في بيان: “قيام جنود جيش الاحتلال بتصوير العشرات من المدنيين الفلسطينيين في غزة بعد اعتقالهم وتجريدهم من ملابسهم في ظل حالة الطقس البارد، هي جريمة حرب”.


ودعت الحركة “المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة والمنافية لأبسط حقوق الإنسان”، مطالبة إياهم بـ”متابعة أوضاع المدنيين المحتجزين لدى الجيش في أماكن غير معلنة ولا يُعرف مصيرهم أو أوضاعهم الصحية”.


وتداول نشطاء فلسطينيون، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لمجموعة من المواطنين الذين اعتقلهم الجيش، وهم عراة بـ”الملابس الداخلية فقط”، وبينهم أطفال.

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تنفي ما نشرته "رويتز" ونسبته لمصادر أمنية

هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

واللا العبري: ذيرمر يصل واشنطن لإجراء مناقشات حول المرحلة المُقبلة من الحرب على غزة

نتنياهو: نعمل على تحقيق "الهجرة الطوعية" لسكان غزة

نتنياهو: ثلاثة شروط لتحقيق السلام في غزة

نتنياهو: لن نحرّر الرهائن بدون استمرار الحرب

إعلام عبري: نتنياهو يريد إقصاء غالانت من ملف الأسرى في غزة

الأخبار الرئيسية

2-97-730x438

لابيد: لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في منصبه

إعلام إسرائيلي: مواقف نتنياهو المعلنة بشأن إبعاد حزب الله مختلفة عما يدور سراً

photo_2023-12-26_14-34-29

"سايبر طوفان" تخترق مواقع 49 شركة إسرائيلية وتسرب بياناتها

الإذاعة الإسرائيلية تزعم : الجيش يعرف مكان السنوار وأمامه خياران فقط ..

الحرب

جنرال إسرائيلي نقلاً عن ضباط يحاربون في غزة: جيش الاحتلال يزيّف وقائع الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية