لابيد: لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في منصبه

القدس المحتلة/سما/

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الثلاثاء، أنه لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البقاء في منصبه.



وقال لبيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “إن تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس أمراً جيداً، لكن حقيقة وجوده في منصبه هي الأسوأ. لا يستطيع الاستمرار”.



وأضاف: ” في عهدنا، عرفت حماس بأنها لا تهاجم”.



واستدرك: “لقد عرفت ضعف القيادة السياسية (الإسرائيلية الحالية) وهي الأسوأ في تاريخ البلاد ولو كنت أنا (رئيس الوزراء في حينه) لاستقلت في ذلك اليوم (7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)”.



وبشأن اليوم التالي للحرب، فقد دعا لبيد لوضع “قطاع غزة تحت إدارة دولية من قبل المنظمات المدنية غير المرتبطة بحماس”.



وأضاف معلقا على تصريحات نتنياهو بأنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة الى غزة: “لسبب ما يقول نتنياهو: لن نعطي السيطرة لأبو مازن، لكن لا يوجد نظام يعتقد أنه يجب أن نمنحها له، فهو (نتنياهو) يدير حملة ضد نفسه”.



أما فيما يتعلق باستمرار الحرب على غزة، فقال لبيد: “أنا لا أقول إن القتال يجب أن يتوقف، ولكن يجب الفحص والتأكد بشكل مستمر مما إذا كان ذلك يساعد أم يضر بعودة المختطفين والاستعداد لتغيير الموقف”.



وأضاف: “نحن لا نقوم بما يكفي وأنا أعلم ذلك لأن المختطفين لم يعودوا بعد”.