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موسكو تذكّر لندن بالفظائع التي ارتكبتها بريطانيا في إيرلندا

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تذكّر لندن بالفظائع التي ارتكبتها بريطانيا في إيرلندا



سما / وكالات /

اقترحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تذكير "المتشدقين بالأخلاق في لندن" بالفظائع البريطانية ضد الإيرلنديين.

وقالت زاخاروفا في تعليق على دعوى دبلن ضد لندن: قبل أقل من ربع قرن شنت لندن حربا دامية ضد مواطنيها، وقع ضحيتها آلاف الأشخاص. ومع مشروع القانون الحالي سيستبعد البرلمانيون البريطانيون محاكمة ضباط الجيش والشرطة الذين فتحوا النار على المدنيين.

في المرة القادمة التي تستمع فيها إلى محاضرة من متشدقي الأخلاق في لندن حول حقوق الإنسان والحريات، تذكّر الفظائع التي ارتكبوها ضد مواطنيهم في التاريخ الحديث.

وأعلنت الحكومة الإيرلندية اعتزامها بدء إجراءات ضد المملكة المتحدة بسبب القانون المعتمد في المملكة المتحدة، الذي ينص على عفو مشروط للمتهمين بارتكاب جرائم قتل خلال الصراع في إيرلندا الشمالية.

وينص القانون البريطاني المثير للجدل، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، على عفو مشروط للمتهمين بارتكاب جرائم قتل خلال أكثر من 30 عاما من النزاع المسلح في إيرلندا الشمالية، والمعروف أيضا باسم "الاضطرابات". إضافة إلى ذلك، يوقف القانون المحاكمات والتحقيقات الجديدة في القضايا المتعلقة بتلك الأحداث. وبدلا من ذلك، تم إنشاء اللجنة المستقلة للمصالحة واستعادة المعلومات ICRIR لمساعدة العائلات على معرفة المزيد عن الظروف المحيطة بوفاة ذويهم. وتقول الحكومة إن هذا "سيعالج إرث الاضطرابات في إيرلندا الشمالية، ويعزز المصالحة".

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