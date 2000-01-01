الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة خالدة جرار في رام الله

رام الله / سما /

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، الأسيرة المحررة خالدة جرار، من منزلها في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واعتقلت جرار، وهي قيادية بارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مرات عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقضت بموجبها عدة سنوات في السجون أغلبها في الحبس الانفرادي دون تهمة، قبل الإفراج عنها عام 2021.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية فجرا، ودهمت منزل جرار واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب رسمي حتى اللحظة بشأن اعتقال جرار، التي كانت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.