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يحذر من حرب داخلية..

رئيس اركان الجيش السابق : لقد خسرنا الحرب وصورة النصر هي الاطاحة بنتنياهو

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس اركان الجيش السابق : لقد خسرنا الحرب وصورة النصر هي الاطاحة بنتنياهو



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس اركان الجيش الاسرائيلي السابق دان حالوتس إن إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس، وأن صورة النصر الوحيدة التي ستتحقق هي الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

اقوال حالوتس، نقلتها القناة 14 الاسرائيلية خلال حديثه في حيفا مع نشطاء الاحتجاج ضد الحكومة خلال الحرب، وقال فيها: "لن تكون هناك صورة نصر، 1300 قتيل، و240 مختطفاً، منهم من أعيدوا، و200 ألف لاجئ. وستكون صورة النصر عندما يتنحى نتنياهو".

وعلى خلفية التصفيق الحار من الجمهور، تابع حالوتس: "هذه هي صورة النصر، هذا ما نحتاجه لتوجيه الجمهور بأكمله وملايين آخرين في إسرائيل".

وحذر رئيس الأركان السابق من حرب داخلية قائلا: "سيكون صراعا صعبا، وإذا نجحنا، فقد تراق الدماء في الشوارع لأن كتائب بن غفير مسلحة بالفعل، لكننا لا نستطيع أن نستسلم بسبب هذه الحقائق".

#دان حالوتس #نتنياهو #حماس #غزة #الحرب

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