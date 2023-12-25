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شهيدان وإصابات برصاص قوات الاحتلال جنوبي الخليل

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان وإصابات برصاص قوات الاحتلال جنوبي الخليل



الخليل / سما /

استشهد، يوم الثلاثاء، شاب وفتى وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاماً)، والشاب إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاماً)، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت المخيم منذ صباح اليوم، وسط انتشار مكثف للقناصة فوق أسطح منازل المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، أسفرت عن استشهاد ياغي والطيطي وإصابة آخرين بالرصاص الحي في الأطراف.

#الخليل #شهيد

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