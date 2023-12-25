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الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد الشاحنات المستلمة عبر معبر رفح 4960

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد الشاحنات المستلمة عبر معبر رفح 4960



غزة / سما /

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين دخول 4960 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، من معبر رفح الحدودي مع مصر، في الفترة بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

 

وقالت الجمعية في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 4760 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي وحتى تاريخ 22 ديسمبر الجاري".

 

وفي بيانات سابقة أعلنت عن تسلم 70 شاحنة السبت و70 شاحنة الأحد و60 شاحنة الاثنين (اليوم) "تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية"، عبرت من معبر رفح الحدودي.

 

وبذلك بلغ عدد الشاحنات الإنسانية التي استلمتها الجمعية ودخلت من المعبر نحو قطاع غزة منذ 21 أكتوبر وحتى الإثنين، 4960 شاحنة.

 

وأشارت الجمعية في بيانها إلى تسلمها 60 مركبة إسعاف خلال نفس الفترة "تم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

 

وأضافت أن "إجمالي كميات الوقود الواردة لقطاع غزة خلال ذات الفترة المذكورة بلغ 3 ملايين و790 ألفا و667 لترا، فيما بلغت كمية غاز الطهي الوارد في ذات الفترة 1298.48 طنا".

 

وفي 18 ديسمبر الجاري قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عدد الشاحنات التي دخلت معبر رفح واستلمتها بلغ 4301، في الفترة بين 21 أكتوبر الجاري، و16 ديسمبر الجاري.

#معبر رفح #غزة #الهلال الأحمر

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