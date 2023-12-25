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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي، خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، أن الرقيب "احتياط" إليشا يهوناتان لوبر (24 عاماً) من مستوطنة يتسهار، مقاتل في الكتيبة 8104 عزبة رام (179)، سقط أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

والجندي "يهوناتان"، هو منسق عصابات "شبان التلال" الاستيطانية، المعروفة بتطرفها وتنفيذها اعتداءات وجرائم بحق المواطنين في شمال الضفة الغربية، كما أن شقيقه كان قد قتل في عملية إطلاق نار قبل أشهر في بلدة حوارة جنوب نابلس.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل رقيب أول "احتياط" جوزيف يوسف جيتارتس (25 عاماً) من تل أبيب، وهو جندي مدرع في الكتيبة 7029 تشكيل رام (179)، مشيرًا إلى أنه سقط أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين المعلن عن مقتلهم بعمليات المقاومة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 471 قتيلا، بينهم 158 قتيلا منذ بدء العملية البرية.

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