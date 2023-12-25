انقطاع التيار الكهربائي في عموم "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي تم الإبلاغ عنه في عموم البلاد، كان سببه خطأ وليس هجوما سيبرانيا كما قالت وسائل الإعلام.

وأشارت شركة الكهرباء إلى بلاغات من السكان في جميع أنحاء البلاد حول انقطاع التيار الكهربائي، وذكرت أن "الأعطال التي أبلغ عنها المستهلكون في جميع أنحاء البلاد ليست نتيجة هجوم سيبراني، بل عطل في وحدة إنتاج تزود بـ 250 ميغاواط”.

وبحسب الشركة، نفذ النظام عملية "فصل أحمال" ويتم الآن تشغيل وحدات توليد جديدة للتغلب على الخلل، وفي بعض الأماكن، عادت الكهرباء.

وفي وقت سابق مساء يوم الاثنين، أبدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، شكوكا حول وجود "هجوم سيبراني" أدى لانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة في البلاد. وبحسب الصحيفة، أبلغ المواطنون عن انقطاع الكهرباء في عدة مستوطنات.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "مجموعة قراصنة إيرانيين يطلقون على أنفسهم اسم "الطوفان" نفذت "أكبر هجمة سيبرانية على إسرائيل في تاريخها".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن المجموعة الإلكترونية تسببت بتسريب سيل من المعلومات المحفوظة لدى عدة شركات تخص ملايين الإسرائيليين، حيث نجحت في اختراق أنظمة إحدى شركات استضافة المواقع والوصول من خلالها إلى بيانات شخصية تابعة لسلسلة مواقع إسرائيلية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المنظومة الوطنية للسايبر، أنه تم رصد أكثر من 2000 إشارة إلى حوادث مختلفة لتسريب معلومات شخصية خلال الشهرين الماضيين منذ اندلاع الحرب على غزة، أي تحقيق قفزةٍ بمقدار 10 أضعاف عما في الأيام العادية، حيث إن بوسع المتسللين استخدام هذه المعلومات لمزيد من الهجمات.