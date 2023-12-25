  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

واللا العبري: ديرمر يصل واشنطن لإجراء مناقشات حول المرحلة المُقبلة من الحرب على غزة

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 01:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: ديرمر يصل واشنطن لإجراء مناقشات حول المرحلة المُقبلة من الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

يصل وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، واشنطن، الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن خطط إسرائيل لتقليص العمليات العسكرية في قطاع غزة، خلال كانون الثاني/ يناير المقبل، و"الانتقال من الحرب عالية الشدّة إلى الحرب منخفضة الشدّة".

جاء ذلك بحسب ما أفاد موقع "واللا" الإخباريّ الإسرائيليّ، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، وصفهم برفيعي المستوى.

وسيلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وكبار أعضاء الكونغرس.

وقالت المصادر إنه سيناقش "الخطط الإسرائيلية للانتقال إلى مرحلة القتال منخفض الحدة، المتوقع أن تبدأ قرب نهاية يناير المقبل، فضلا عن مسألة إدارة الشؤون المدنية في غزة خلال الأشهر المقبلة".

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيليّ، أنه من المتوقع أيضًا أن يبحث ديرمر مع سوليفان وبلينكن في أفكار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "بشأن الإدارة طويلة المدى لقطاع غزة"، بعد انتهاء الحرب.


ومن القضايا الأخرى التي سيطرحها ديرمر في محادثاته في واشنطن، هي قلق إسرائيل بشأن النقص المحتمل في ما يتعلق بتسليح الطائرات، ومطالبة الولايات المتحدة بتسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وبخاصة للاستعداد لاحتمال التصعيد على الحدود الشمالية إزاء حزب الله، وفق ما نقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين، أن غالانت تحدث هاتفيًّا، الخميس الماضي، مع بلينكن، وأعرب عن قلقه من تأخير شحنات الأسلحة التي طلبت إسرائيل تسريعها. وطلب غالانت معرفة ما إذا كان السبب سياسيًّا، فيما أكد بلينكن لغالانت أن الأمر ليس كذلك.

وذكر المسؤلان أن التأخير إن حدث، فهو بسبب "البيروقراطية والأوراق".

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تنفي ما نشرته "رويتز" ونسبته لمصادر أمنية

هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

صحيفة "معاريف" تكشف عن المرحلة الاخيرة من الحرب على غزة..

إعلام عبري: إسرائيل تدرس تسوية تقضي بترحيل قادة "حماس" إلى خارج قطاع غزة

المقاومة تعلن اعتقال متخابرين مع الاحتلال في غزة

نتنياهو: نعمل على تحقيق "الهجرة الطوعية" لسكان غزة

قناة عبرية: وتيرة الحرب على غزة أصبحت أبطأ بالنسبة للجيش الإسرائيلي لهذه الأسباب..

الأخبار الرئيسية

BJ00MWIwT_0_0_3000_2000_0_x-large

تقرير: حرب غزة تُعرض آلاف الأطفال الإسرائيليين لاضرابات نفسية وتهددهم بمشاكل نمو طيلة حياتهم

photo_2023-12-25_19-41-23

“القسام” توقع قوة إسرائيلية خاصة من 40 جندياً بين قتيل وجريح (فيديو)

thumbs_b_c_3a33e9ccbdc878cbc91e8cb913a53624

ردود فعل فلسطينية بشأن اعترافات نتنياهو حول تهجير سكان غزة

photo_2023-12-25_18-36-15

هرتسوغ يدعم قوات الاحتياط بعبارة على صاروخ مُعد لاستهداف غزة

سموتريتش: قطر ومصر لن تكونا طرفا في مستقبل غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية