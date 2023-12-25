مستشفى إسرائيلي يستقبل 18 جنديا أصيبوا بغزة في يوم واحد

القدس المحتلة/سما/

علنت مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، استقبال 18 جنديا أصيبوا أثناء القتال بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك وفق بيان للمستشفى الواقعة بمدينة بئر السبع (جنوب) مساء الاثنين، نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.

وقالت "سوروكا": "استقبلنا 18 جريحًا من القتال في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة"، موضحة أن "حالة أحد الجنود الجرحى وُصفت بالخطيرة".

وأشارت المستشفى إلى أن "هناك 49 جنديا مصابون يتلقون العلاج حاليا في أقسام مختلفة بالمستشفى، حالة 16 منهم خطيرة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل اثنين من جنوده، وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معارك بشمالي قطاع غزة.

وارتفعت بذلك إلى 489 حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وفق ذات البيان.