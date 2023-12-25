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هرتسوغ يدعم قوات الاحتياط بعبارة على صاروخ مُعد لاستهداف غزة

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يدعم قوات الاحتياط بعبارة على صاروخ مُعد لاستهداف غزة



القدس المحتلة/سما/

ظهر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الإثنين، في صورة وهو يدون "نعتمد عليكم"، على أحد الصواريخ المعدة لاستهداف قطاع غزة.

جاء تدوين هذه الكلمات خلال تفقده لقوات الاحتياط على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، وفق تغريدة نشرها هرتسوغ على منصة "إكس"، مساء الاثنين.

وأشاد هرتسوغ في تغريدته بـ"كتائب الاحتياط المتواجدة على حدود قطاع غزة"، قائلا إنهم "ظلوا بعيدين عن المنزل لمدة 80 يوما، ويواجهون جميع التحديات بإحساس كبير بالمهمة".

وأوضح أنه يتوجب على إسرائيل أن "تمنحهم وعائلاتهم الدعم الكامل أثناء وجودهم في الجبهة وعند عودتهم إلى المدينة".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نشر الجيش الإسرائيلي صورا لصواريخ قبل قصف قطاع غزة بها مدون عليها أسماء نشطاء أجانب وعرب عُرفوا بانتقاد تل أبيب.

وأثارت صور الجيش التي تضمنت أسماء نشطاء مثل "أندرو تيت، وجاكسون هينكل، ومحمد حجاب"، استياء وغضب ناشطين عرب وأجانب في تغريدات عديدة رصدتها الأناضول آنذاك على منصة "إكس".

#هرتسوغ
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