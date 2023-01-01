  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة يطلقون صيحات استهجان أثناء خطاب نتنياهو في الكنيست

الإثنين 25 ديسمبر 2023 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة يطلقون صيحات استهجان أثناء خطاب نتنياهو في الكنيست



القدس المحتلة/سما/

أطلقت عائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء إلقائه خطابا في الكنيست اليوم الإثنين.

وردد أقارب المحتجزين الذين حملوا لافتات وصورا لأبنائهم "الآن! الآن!" إثر قول نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى "المزيد من الوقت" لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.

وحمل الأهالي لافتات خطّوا عليها عبارات مثل "80 يوما، كل دقيقة جحيم" و"ماذا لو كان ابنك؟".

وقال نتنياهو الذي جاء خطابه هذا بعد عودته من زيارة لغزة اليوم الإثنين: "لن ندخر جهدا لتحرير المحتجزين"، مضيفا أن ذلك غير ممكن تحقيقه دون "ضغط عسكري"، ورد على هتافات الأهالي بالقول "لن نتوقف حتى النصر".

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الجيش الإسرائيلي "مصمم على هدف استعادة المختطفين والقضاء على حماس.. يجب أن نعمل كل شيء لاستعادة المختطفين والمعارضة ستدعم أي صفقة لعودتهم.. نحن أقوى من أن ندفع أثماناً باهظة وممنوع على إسرائيل أن تترك أبناءها".

وكان نتنياهو قد قال في اجتماع كتلة الليكود قبيل جلسة الكنيست أن الحرب في غزة "ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها.. سنستمر حتى النهاية".

المصدر: أ ف ب

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تنفي ما نشرته "رويتز" ونسبته لمصادر أمنية

صحيفة "معاريف" تكشف عن المرحلة الاخيرة من الحرب على غزة..

هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

إعلام عبري: إسرائيل تدرس تسوية تقضي بترحيل قادة "حماس" إلى خارج قطاع غزة

المقاومة تعلن اعتقال متخابرين مع الاحتلال في غزة

70 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي (صور وفيديو)

قناة عبرية: وتيرة الحرب على غزة أصبحت أبطأ بالنسبة للجيش الإسرائيلي لهذه الأسباب..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: نعمل على تحقيق "الهجرة الطوعية" لسكان غزة

نتنياهو: لن نحرّر الرهائن بدون استمرار الحرب

Doc-P-474205-638391140154824935

"إسرائيل" تغتال قائد عسكري بارز في حرس الثورة الإيراني بدمشق

ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 20.674 والجرحى 54.536

هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية