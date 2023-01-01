حزب الله يواصل استهداف مواقع إسرائيلية

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنت هجمات على "سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله"، بما في ذلك "بنى تحتية عملياتية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي "دوفيف" و"متات" وبيت هيلل" و"ميسغاغ عام" في الجليل الأعلى، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية أو أضرار وخسائر بالممتلكات.

وفيما نعى حزب الله، اثنين من عناصره، قال إنهما ارتقيا "شهيدان على طريق القدس"، أعلن عن تنفيذ عمليات استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية أو مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

ويأتي تبادل النيران والقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في وقت أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق طرقات ومحاور رئيسية في الجليل الأعلى والمناطق الحدودية، وذلك تحسبا من إطلاق حزب الله قذائف صاروخية.

17:27

"حزب الله" يتبنى استهداف محيط موقع "حانيتا" و"أفيفيم" و"المطلة" و"منارا" وتحقيق إصابات

أعلن "حزب الله" استهداف مواقع وتموضعات للجيش الإسرائيلي على الحدود، وتحديدا في "حانيتا" و"أفيفيم" و"منارا" و"المطلة"، وتحقيق إصابات في عدد من المواقع؛ حسبما جاء في بيانات منفصلة له.

17:04

الجيش الإسرائيلي: قصف "بنى تحتية" لحزب الله ورصد إطلاق قذائف من لبنان نحو عدة مناطق

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف "بنى تحتية إرهابية" لحزب الله، كما قال إنه رصد إطلاق قذائف أطلقت من لبنان نحو عدة مناطق؛ حسبما جاء عنه.

16:10

كتائب القسام في لبنان تعلن قصف ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام قصف ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية من جنوب لبنان ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة؛ وفقا لما جاء في بيان لها.

15:10

الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة برج الملوك جنوبي لبنان بقذائف حارقة

14:58

مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف كفر كلا وسهل الخيام جنوبي لبنان

14:36

حزب الله يعلن استهداف صاروخي لـ"مبانٍ في مسغاف عام" ردًا على ‏استهداف الاحتلال للمدنيين

14:33

استهداف "حنيتا" بمضاد للمدرعات أطلق من لبنان

14:19

قذائف فوسفورية على عديسة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن جيش الاحتلال ألقى "قذائف فوسفورية على أطراف عديسة". وأفادت كذلك بـ"تجدد القصف المدفعي لأطراف عديسة وتلة المطران في منطقة الحمامص في سردا"، ولفتت إلى "قصف معاد لحرج هورا بين كفركلا ودير ميماس".

13:57

حزب الله يعلن استهداف قوات إسرائيلية في محيط موقع "بركة ريشا"

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "‏تجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة".‏

13:55

قصف مدفعي للرويسة وعديسة وتلال حمامص والعزية والعويضة

أفادت وكالة الأنبار الرسمية اللبنانية بأن "العدو الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية منطقة الرويسة على الأطراف الجنوبية لبلدة حولا".

كما أفادت بـ"قصف مدفعي لأطراف عديسة وتلة حمامص في سردا، وتلة العزية وتلة العويضة بين بلدتي كفركلا وعديسة".

13:50

حزب الله يعلن استهداف "قاعدة بيت هيلل بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة"

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "قاعدة بيت هيلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".‏

13:19

الإنذارات في أصبع الجليل: سقوط شظايا في "مسغاف عام" واستهداف موقع عسكري في "بيت هيلل" بمضاد للمدرعات

أفادت تقارير إسرائيلية بأن دوي صافرات الإنذار في منطقة الحدودية مع لبنان في "إصبع الجليل" جاءت في أعقاب سقوط شظايا صاروخية في "مسغاف عام" واستهداف موقع عسكري في "بيت هيلل" بمضاد للمدرعات.

13:12

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفركلا جنوبي لبنان

13:00

إطلاق قذيفتين مضادتين للدروع باتجاه إصبع الجليل

12:45

قصف أطراف حانين وعيتا الشعب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "قصفا مدفعيا معاديا استهدف أطراف حانين وعيتا الشعب".

12:17

حزب الله ينعى مقاتلا في صفوفه.. الثاني منذ صباح اليوم

أعلن حزب الله، استشهاد مقاتل في صفوفه يدعى عباس حسن هزيمة (حيدر) من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، قال إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

11:40

حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في "ميتات"

أعلن حزب الله استهداف "انتشار لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة".

10:10

صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة والجليل الغربي

أفادت تقارير في جنوب لبنان بأنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط بلدة "ساسا" الإسرائيلية، فيما تحدثت مصادر محلية لبنانية عن "رشقة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية قبالة القطاع الأوسط".

غارات جوية على أطراف عيترون

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "المقاتلات الحربية الإسرائيلية نفذت عدوانا على أطراف بلدة عيترون، بحيث شنت اعتبارا من السابعة من صباح اليوم سلسلة غارات جوية وألقت عددا من صواريخ جو - أرض على المنطقة المستهدفة، ترددت أصداء انفجاراتها في منطقة بنت جبيل، وتعالت منها سحب الدخان الكثيف.

09:57

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة "سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله"

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن طائراته الحربية هاجمت خلال ساعات الليلة وصباح اليوم، الإثنين، "سلسلة من الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله في لبنان". وأضاف أنه "في إطار الهجوم، تم مهاجمة مباني عسكرية وبنى تحتية إرهابية وبنى تحتية عملياتية لحزب الله".





09:40

غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني

وكالة الأنباء اللبنانية: غارات إسرائيلية على بلدة ميس الجبل ومحيط بلدة عيتا الشعب وتلة الراهب جنوبي البلاد.

09:30

قصف استهدف القوات الأميركية في قاعدة القرية الخضراء في سورية

09:24

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات عدة في القطاع الغربي جنوبي لبنان

09:12

تضرر عدد من المنازل في الحي الجنوبي من بلدة ميس الجبل

تضرر عدد من المنازل في الحي الجنوبي من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان بعد قصف أرض زراعية من قبل الطيران الإسرائيلي.





09:10

حزب الله ينعى شهيدا جديدا له على طريق القدس

لبنان: المقاومة الإسلامية تزفّ الشهيد وسام خليل حمود من بلدة مركبا الجنوبية شهيدا على طريق القدس.

09:06

إغلاق عدة شوارع ومداخل بلدات بالجليل الأعلى

أعلن المجلس الإقليمي الجليل الأعلى وبلدية كريات شمونة أنه بدءا من الساعة 06:00 صباحا اليوم الإثنين، تم إغلاق عدة شوارع ومفترقات طرق. وتم إغلاق مداخل كريات شمونة من الجهة الشمالية، وتم إغلاق بوابات الدخول إلى العديد من المستوطنات والكيبوتسات في الجليل الأعلى وحتى إشعار آخر.

09:05

إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه هدف إسرائيلي بين "دوفيف" و"متات" بالجليل الغربي