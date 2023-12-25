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صورة لمستشار في الحرس الثوري مع قاسم سليماني "اغتالته" إسرائيل اليوم

الإثنين 25 ديسمبر 2023 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة لمستشار في الحرس الثوري مع قاسم سليماني "اغتالته" إسرائيل اليوم



طهران/سما/

نشر الإعلام الإيراني صورة تضم القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي مع القائد الراحل بالحرس قاسم سليماني. وقد أكدت "طهران "اغتياله" اليوم الاثنين من قبل إسرائيل.

ونشرت وكالة "تسنيم" صورة تجمع موسوي وسلمياني ملعقة عليها بالقول: "صورة الشهيد السيد رضى موسوي بجانب الشهيد الحاج قاسم سليماني"، مرفقة الصورة بخبر مقتل المستشار في الحرس بغارة إسرائيلية في سوريا.

ومساء اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.

ويعتبر رضى موسوي من أقدم مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا وأحد رفاق القائد الإيراني قاسم سليماني.

ولم ترد أنباء عن عدد القتلى والجرحى جراء هذا القصف.

 

ومن جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

ووكان سليماني وعدد من مرافقيه بالإضافة إلى كوادر في الحشد الشعبي العراقي قد قتلوابضربة جوية أمريكية استهدفت رتل سيارات كانوا يستقلونها في محيط مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير 2020.

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