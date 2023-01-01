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"القسام" تقصف من لبنان ثكنة "ليمان" الإسرائيلية في الجليل الغربي

الإثنين 25 ديسمبر 2023 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تقصف من لبنان ثكنة "ليمان" الإسرائيلية في الجليل الغربي



بيروت/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الاثنين، استهداف ثكنة "ليمان" العسكرية الإسرائيلية في الجليل الغربي عند الحدود الجنوبية للبنان برشقة صاروخية.

وقالت "القسام" في بيان: "كتائب القسام تقصف "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية من جنوب لبنان ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 100 عنصر لـ "حزب الله" بالإضافة إلى 3 صحافيين وعدد من المدنيين، وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

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