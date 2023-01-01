الحرب على غزة كلفت "إسرائيل" نحو 18 مليار دولار حتى الآن

القدس المحتلة/سما/

تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الحرب كلفت إسرائيل حتى الآن 65 مليار شيكل ما يعادل (نحو 18 مليار دولار)، وسط ارتفاع عجز الميزانية الإسرائيلية.



وأفادت التقارير بأن "تكلفة الحرب على غزة حتى اليوم بلغت 65 مليار شيكل ما يمثل ميزانية الأمن السنوية كلها، من دون أموال المساعدات الأمريكية".

وأشارت إلى أن "أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بذخيرة لسلاح الجو وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وعتاد عسكري للجنود وصلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل".



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخيرة استعدادا لحرب واسعة ضد حزب الله"، مضيفا أن "استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية، في الشهر الأول للحرب، نجم عن سوء تقدير لمقاومة العدو".

وفي وقت سابق اليوم، أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، في ظل الحرب على غزة.

وبعد 7 أكتوبر 2023، تم إقرار ميزانية تكميلية لتغطية تكاليف القتال المستمر مع "حماس" و"حزب الله"، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية.