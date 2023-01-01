  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الحرب على غزة كلفت "إسرائيل" نحو 18 مليار دولار حتى الآن

الإثنين 25 ديسمبر 2023 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على غزة كلفت "إسرائيل" نحو 18 مليار دولار حتى الآن



القدس المحتلة/سما/

تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الحرب كلفت إسرائيل حتى الآن 65 مليار شيكل ما يعادل (نحو 18 مليار دولار)، وسط ارتفاع عجز الميزانية الإسرائيلية.


وأفادت التقارير بأن "تكلفة الحرب على غزة حتى اليوم بلغت 65 مليار شيكل ما يمثل ميزانية الأمن السنوية كلها، من دون أموال المساعدات الأمريكية".

وأشارت إلى أن "أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بذخيرة لسلاح الجو وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وعتاد عسكري للجنود وصلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل".


ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخيرة استعدادا لحرب واسعة ضد حزب الله"، مضيفا أن "استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية، في الشهر الأول للحرب، نجم عن سوء تقدير لمقاومة العدو".

وفي وقت سابق اليوم، أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، في ظل الحرب على غزة.

وبعد 7 أكتوبر 2023، تم إقرار ميزانية تكميلية لتغطية تكاليف القتال المستمر مع "حماس" و"حزب الله"، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "ظاهرة" سقوط كبار القادة الإسرائيليين في معارك غزة تتواصل

"يديعوت" تصدم الإسرائيليين بمعلومات وتطورات خطيرة بشأن قتال حماس والجهاد في غزة

صحيفة "معاريف" تكشف عن المرحلة الاخيرة من الحرب على غزة..

تحقيق يؤكد مقتل مستوطنين بغلاف غزة بأوامر إسرائيلية.. ويحيموفيتش ساخرة: هانيبال يتقلب في قبره"

إعلام عبري: إسرائيل تدرس تسوية تقضي بترحيل قادة "حماس" إلى خارج قطاع غزة

70 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي (صور وفيديو)

المقاومة تعلن اعتقال متخابرين مع الاحتلال في غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: لن نحرّر الرهائن بدون استمرار الحرب... عائلاتهم تقاطعه: "أعيدوهم الآن"

Doc-P-474205-638391140154824935

"إسرائيل" تغتال قائد عسكري بارز في حرس الثورة الإيراني بدمشق

ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 20.674 والجرحى 54.536

هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

"حماس" تنفي ما نشرته "رويتز" ونسبته لمصادر أمنية حول الحركة و"الجهاد الإسلامي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية