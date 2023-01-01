ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلىى 20.674 والجرحى و54.536

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، إلى 20.674 شهيدا، و54.536 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د.اشرف القدرة خلال مؤتمر الصحفي في اليوم ال 80 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة: أن قوات الاحتلال الاسرائيلي زادت من عدوانها باشكال متعددة ما بين اعدامات جماعية ومجازر وابادة جماعية ومسح احياء سكنية بمن فيها وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الانسانية للنازحين

وأضاف: "ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

وأشار إلى أن الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية ادت الى استشهاد 311 كادر صحي و تدمير 102 سيارة اسعاف،و استهداف 141 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و 53 مركز صحي عن الخدمة

وتابع: "لازال الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة د.محمد ابو سلمية ود.احمد الكحلوت ود.احمد مهنا

وبين أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير مستشفيات شمال غزة و 800 الف نسمة فيها يتركون بلا خدمات صحية والجرحى والمرضى والنساء الحوامل والاطفال الرضع يتعرضون للموت المحقق.

ولفت إلى أن نسبة الانشغال السريري في مستشفيات الجنوب بلغت 350% ومئات الجرحى يفترشون الارض في الاقسام وغرف العمليات

ونوه إلى أن الطواقم الطبية عاجزة امام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة والحروق الشديدة نتيجة عدم توفر الامكانيات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها، وتفاضل بين الحالات الحرجة لانقاذ ما يمكن انقاذه ونفقد عشرات الارواح يوميا نتيجة ضعف الامكانيات الطبية

وأكد القدرة أن الاوضاع الصحية والانسانية في مراكز الايواء بلغت مستويات كارثية مفجعة لاكثر من 1.8 مليون نازح يتعرضون لمخاطر المجاعة والبرد القارص وتنفشي الامراض والاوبئة

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أن 900 الف طفل في مراكز الايواء يعانون خطر الجفاف والمجاعة وامراض الجهاز الهضمي والتنفسي والامراض الجلدية وفقر الدم

وأضاف:" 50 الف سيدة حامل في مراكز الايواء بلا ماء وبلا طعام وبلا رعاية صحية و نحو 180 سيدة تضع مولودها يوميا في ظروف غير آمنة وغير انسانية

وتابع:"70% من مرضى الفشل الكلوى يتعرضون لمخاطر صحية كارثية نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم للخدمة غسيل الكلى وخاصة شمال غزة

وأشار إلى أن الواقع الذي يعيشه الجرحى كارثي ولا يطاق ونلاحظ مضاعفات متسارعة في حالاتهم الصحية والتهابات شديدة للجروح والحروق يصعب شفاءها ونفقد حياة اعداد كبيرة من الجرحى نتيجة عدم توفر العلاح في مستشفيات غزة

وبين أن الالية المتبعة لخروج الجرحى للعلاج بالخارج غير مجدية وتساهم في قتل المئات منهم ونطالب بتوفير الية جديدة تضمن خروج 5000 الاف كأولوية وبشكل عاجل لانقاذ حياتهم.

وطالب القدرة كافة الاطراف باتخاذ اجراءات فاعلة تضمن مراقبة تدفق المساعدات الطبية والوقود الى كل مستشفيات قطاع غزة دون قيود اسرائيلية قاتلة لجرحانا ومرضانا.

كما طالب الدول والمؤسسات الصحية حول العالم بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية متخصصة والوصول الى غزة لانقاذ حياة الجرحى.

وطالب أيضا: "كافة المؤسسات الاممية بالعمل الفوري لتشغيل عاجل لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة من اجل انقاذ حياة الجرحى والمرضى، والانتقال من موقع توصيف الواقع الكارثي للنازحين والتحذيرات من خطورته الى ايجاد اليات فاعلة وعاجلة تضمن تدخلها الانساني لمنع الكارثة والمجاعة وذلك بتوفير المأوى المناسب لظروف الشتاء وكميات كافية من الماء الصالح للشرب والنظافة الشخصية والطعام والكساء والاغطية واقامة نقاط طبية للنازحين قي كافة اماكن تواجدهم.