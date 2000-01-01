  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استئناف محاكمة نتنياهو في فبراير المقبل

الإثنين 25 ديسمبر 2023 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف محاكمة نتنياهو في فبراير المقبل



القدس المحتلة/سما/

أعلن قضاة المحكمة المركزية في القدس الذين ينظرون في اتهامات الفساد ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، استئناف محاكمة نتنياهو في شباط/فبراير المقبل، وأن جلسات المحكمة ستعقد على مدار أربعة أيام أسبوعيا، سيتم خلالها النظر في الملفين 1000 و2000، فيما يتوقع أن تنتهي المداولات الجارية في الملف 4000 في منتصف الشهر المقبل.

ويأتي إعلان القضاة في أعقاب طلب قدمته النيابة العامة، في حزيران/يونيو الماضي، وخلافا لموقف محامي نتنياهو. لكن القضاة أوصوا أمام النيابة بأن تتراجع عن بند الرشوة في لائحتي الاتهام ضد نتنياهو ومالك شركة الاتصالات الأرضية "بيزك" السابق والناشر السابق لموقع "واللا" الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش. ورفضت النيابة طلب القضاة.

وكان وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حدَد، قد طلب من النيابة، الأسبوع الماضي، إرجاء إفادات شهود مركزيين في الملفين 1000 و2000، بادعاء أن نتنياهو منشغل بالحرب على غزة وليس بإمكانه أن يكون على اتصال دائم مع محاميه.


ولم يتطرق القضاة حتى الآن إلى طلب حدد بتأجيل الاستماع للشهود، لكن قرارهم بإضافة جلسات إلى المحاكمة من شأنه أن يدل على أنهم قد يؤجلون إفادات الشهود أو قسم منها.

يذكر أن الملف 1000 يتعلق بالمنافع الشخصية والهدايا التي تلقاها نتنياهو من أثرياء، بينها سيجار فاخر له وشمبانيا لزوجته إلى جانب حلي ومعاطف ثمينة. ويتعلق الملف 2000 باتصالات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، بشأن تغطية داعمة لنتنياهو في الصحيفة مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" وسن قانون يمنع توزيعها مجانا

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "ظاهرة" سقوط كبار القادة الإسرائيليين في معارك غزة تتواصل

مقترح مصري لعقد صفقة بين "إسرائيل" وحماس يتكون من 3 مراحل

"يديعوت" تصدم الإسرائيليين بمعلومات وتطورات خطيرة بشأن قتال حماس والجهاد في غزة

صحيفة "معاريف" تكشف عن المرحلة الاخيرة من الحرب على غزة..

تحقيق يؤكد مقتل مستوطنين بغلاف غزة بأوامر إسرائيلية.. ويحيموفيتش ساخرة: هانيبال يتقلب في قبره"

70 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي (صور وفيديو)

المقاومة تعلن اعتقال متخابرين مع الاحتلال في غزة

الأخبار الرئيسية

ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلىى 20.674 والجرحى و54.536

هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

رويترز: "حماس" و"الجهاد" رفضتا المقترح المصري..

حماس

إعلام عبري: إسرائيل تدرس تسوية تقضي بترحيل قادة "حماس" إلى خارج قطاع غزة

موقع أميركي : خلافات إسرائيلية حادة حول المبادرة المصرية لوقف حرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية