الصحة بغزة: نفقد مئات الجرحى نتيجة انعدام الأدوية

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال يتحكم بآلية خروج المصابين للعلاج بالخارج وأقل من 1% فقط من المصابين تم إخراجهم للعلاج.



وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من المرضى والمصابين مما يشكل ضغطا على المنظومة الصحية، مضيفا: نفقد مئات الجرحى نتيجة انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد أن الاحتلال يقيد دخول شاحنات المساعدات والأدوية ويرفض وصولها لشمال غزة، مؤكدا أنه إن لم يستجب الاحتلال لمطلب إدخال الأدوية وفق متطلباتهم فهم أمام كارثة حقيقية.

وأشار أنه لا يتوفر الحليب للأطفال وهناك نقص في المواد الغذائية وأن القطاع مقبل على مجاعة حقيقية.

وبين أن أكثر من 99 من الكوادر الطبية شمال غزة لا يزالون محتجزين لدى قوات الاحتلال.