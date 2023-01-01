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“حماس”: جيش النازيين يمارس إرهابه المدعوم من بايدن على المدنيين العُزل

الإثنين 25 ديسمبر 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“حماس”: جيش النازيين يمارس إرهابه المدعوم من بايدن على المدنيين العُزل



غزة / سما/

اعتبر القيادي بحركة “حماس” عزت الرشق، أن الجيش الإسرائيلي “يمارس إرهابه على المدنيين العزل” في قطاع غزة، “ردا على هزائمه أمام أبطال المقاومة الفلسطينية”.
جاء ذلك في بيان للرشق، الاثنين، تعليقا على استشهاد 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي، وسط القطاع مساء الأحد.
وقال الرشق: “كلما هُزم جيش النازيين في الميدان أمام أبطال المقاومة يمارس إرهابه المدعوم من (الرئيس الأمريكي جو) بايدن على المدنيين العزل”.
وأضاف: “يسطر مخيم المغازي اليوم اسمه بحروف من نور ودماء وشهادة، ستصنع النصر المحتم بإذن الله”.

وتابع: “إنما النصر المبين تراكم من التضحيات والصبر، وكلما عظمت كان النصر أعظم”.
ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة “استشهاد 70 فلسطينيا” إثر قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط القطاع.
وقال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة على منصة تلغرام: “بلغ عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي 70 شهيدا”.
وذكر القدرة في بيان آخر أن “ما حدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ يتجمع فيه عدد من العائلات من أماكن مختلفة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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