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سفير إسرائيل في واشنطن: من مصلحتنا التوصل إلى صفقة لاطلاق سراح الاسرى

الإثنين 25 ديسمبر 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير إسرائيل في واشنطن: من مصلحتنا التوصل إلى صفقة لاطلاق سراح الاسرى



غزة / سما/

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، إن واشنطن تشارك تل أبيب هدفها في هزيمة حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الاسرى الاسرائيليين.

واعتبر هرتسوغ أنه "من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على صفقة جديدة"، مشددا على أن "الحكومة الأمريكية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حماس. لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، بل مجرد التحقق من الخطوات التالية".

ولفت إلى أن الأمريكيين "يعرفون أن جزءا من النشاط هو محاولة التوصل إلى اتفاق. هم على تواصل مع مصر وقطر، وهم في الصورة تماما".

وعندما سُئل عما إذا كانت فترة العطلة ستؤخر أي صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، قال إن "الأمر لا يتأخر، حتى خلال العطلات. من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، والسؤال هو ما إذا كان هناك استعداد من الجانب الآخر، ولست متأكدا من ذلك على الإطلاق".

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