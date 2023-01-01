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صحيفة "معاريف" تكشف عن المرحلة الاخيرة من الحرب على غزة..

الإثنين 25 ديسمبر 2023 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة "معاريف" تكشف عن المرحلة الاخيرة من الحرب على غزة..



القدس المحتلة / سما/

 يستعد الجيش الإسرائيلي الآن للمرحلة الأخيرة والمكثفة من الحرب في غزة. ويمكن أن تستمر من أسبوعين إلى شهر.

في شهر كانون الثاني (يناير) ،تقول صحيفة معاريف ، يجب على الجيش الإسرائيلي أن ينهي الحملة في خان يونس. تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن حماس تحتجز أيضًا اسرى إسرائيليين في خان يونس.

وإلى جانب خان يونس، من المتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع التوغل البري ليشمل مخيمات اللاجئين في المركز. فيما لا يزال لدى الجيش مناطق أخرى يتعين عليه التعامل معها، بما في ذلك رفح.

وإلى جانب الحملة في خان يونس وفقا للصحيفة ، سيواصل الجيش الإسرائيلي عمليات أخرى في شمال قطاع غزة، والمناطق القريبة من السياج الحدودي. فيما تتولى فرقة غزة مسؤولية إنشاء منطقة عازلة على بعد حوالي كيلومتر واحد من السياج المحيط.

في المرحلة التالية من القتال، من المتوقع أن يعمل الجيش الإسرائيلي بقوات أقل داخل قطاع غزة، وربما مع فرقة أخرى إلى جانب فرقة غزة، مع التركيز على الغارات والعمليات المستهدفة. ومن غير المتوقع أن تكون مرحلة الانتقال إلى الفصل التالي من القتال سهلة من الناحية السياسية والجماهيرية، خاصة إذا لم يتم حتى هذه اللحظة إحراز أي تقدم في قضية الأسرى والوضع المتصاعد على الجبهة الشمالية مع لبنان.

#غزة #قطاع غزة

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