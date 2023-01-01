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إسرائيل تغلق المستوطنات الشمالية خوفا من حرب محتملة مع "حزب الله"

الإثنين 25 ديسمبر 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تغلق المستوطنات الشمالية خوفا من حرب محتملة مع "حزب الله"



القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

وأعلن المجلس الإقليمي في مستوطنات الجليل الأعلى، التي تبعد عن الحدود مع لبنان مسافة 4 كيلومترات، أنه اعتبارا من الساعة 6:00 صباحا سيبدأ إغلاق الطرقات في المنطقة. وتأتي هذه التدابير خوفا من هجمات "حزب الله" اللبناني.

وسقط صاروخان أطلقا من جنوب لبنان أمس الأحد، في منطقة "موشاف مرغليوت" بـ"كريات شمونة" شمال إسرائيل. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن صافرات الإنذار دوت في منطقة الجليل الغربي.

#حزب الله #الجيش الإسرائيلي #المستوطنات الشمالية

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