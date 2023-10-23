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الثلاثاء: جلسة جديدة لاستكمال البت في قضية استشهاد المعتقلين ضراغمة ومرعي

الإثنين 25 ديسمبر 2023 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثلاثاء: جلسة جديدة لاستكمال البت في قضية استشهاد المعتقلين ضراغمة ومرعي



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال في (الخضيرة)، قررت عقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء 26/12/2023، لاستكمال البت في قضية استشهاد المعتقلين عمر ضراغمة من طوباس والذي ارتقى في تاريخ 23/10/2023، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت والذي ارتقى في 13/11/2023.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ قرار عقد الجلسة، جاء في إطار جهود قانونية لفتح تحقيق فوري بظروف استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ومن بينهم ضراغمة ومرعي.

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة والنادي، أن السعي لفتح تحقيق في ظروف استشهادهم لا يعني أننا ننتظر أي (عدل) من محاكم الاحتلال، وإنما يأتي في إطار إيجاد أي مدخل لوضع حد لعمليات التّعذيب والتّنكيل التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بحقّ الأسرى والمعتقلين.

كما وتؤكّد الهيئة والنادي، أنّ روايتنا كمؤسسات متابعة لشؤون الأسرى، وفي ضوء الشهادات التي تتزايد يوما بعد يوما حول ظروف استشهادهم، أنّ الاحتلال اغتالهم بشكل ممنهج عبر عمليات التّعذيب والتّنكيل.

يُشار إلى أنّ المعتقلين ضراغمة ومرعي، هما من بين 6 شهداء ارتقوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر وهم: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية)، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، والاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة.

#المعتقلين

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