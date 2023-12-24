اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد، وعدي قدري دراغمة من عين الحلوة بالأغوار الشمالية أثناء رعيهما أبقار عائلتهما في المنطقة. واستولى مستوطنون على عدد من تلك الأبقار المملوكة لعائلة الشقيقين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من زعترة شرق بيت لحم هم: أحمد عيسى ذويب (26 عاما)، وإياد شريف أبو عامرية (20 عاما)، وفادي نائل تعامرة (20 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت من بلدة عقابا شمال طوباس، المواطنين مؤمن عبد الكريم أحمد غنام (19 عاما) وهو طالب جامعي، وخالد محمد أبو حمد للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وأصيب طفل بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام البلدة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال تسعة شبان من قرية الجلمة شمال شرق جنين، هم: باسل البظ، ومحمد زكارنة من جنين، ويوسف الخالدي من قرية عرانة، وأحمد صادق أبو فرحة، وعبد العزيز مراد أبو فرحة، ومحمد فادي، ويوسف عيسى أبو النصر، وربيع يوسف أبو فرحة، وأحمد حسام أبو فرحة وجميعهم من قرية الجلمة، وجرى اعتقالهم بعد محاصرة صالة رياضية في القرية.

وحاصرت قوات الاحتلال جميع مداخل قرية برقة شمال غرب نابلس، وأعلنت حظر التجوال بالقرية لعدة ساعات، ورفعوا أعلام الاحتلال على أحد المنازل.

ومن الخليل اعتقلت رائد الأطرش، ومصطفى نبيل عبيدو، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.