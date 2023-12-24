  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: غائم جزئيا الى صاف

الإثنين 25 ديسمبر 2023 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: غائم جزئيا الى صاف



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في أريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "ظاهرة" سقوط كبار القادة الإسرائيليين في معارك غزة تتواصل

مقترح مصري لعقد صفقة بين "إسرائيل" وحماس يتكون من 3 مراحل

"يديعوت" تصدم الإسرائيليين بمعلومات وتطورات خطيرة بشأن قتال حماس والجهاد في غزة

تحليل: انتقال إسرائيل لمرحلة ثالثة من المعارك قد يشكل بداية انحسار للحرب

تحقيق يؤكد مقتل مستوطنين بغلاف غزة بأوامر إسرائيلية.. ويحيموفيتش ساخرة: هانيبال يتقلب في قبره"

"القسام" تعلن قتل عدد من الجنود الإسرائيليين في غزة

إعلام إسرائيلي يكشف أخطر ما يواجه الجيش في غزة

الأخبار الرئيسية

غزة والحرب

صحيفة أمريكية: حرب إسرائيل على غزة أشد الحروب دمارا خلال القرن الحالي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة جندي في معارك غزة

photo_2023-12-24_21-17-54

70 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي (صور وفيديو)

658892b94c59b72f1e4d0fc3

تصريحات إسرائيلية عن صعوبة القتال في غزة بعد "أقسى أيام الحرب"

2074b5dbb629f47d532915e322f1560e20b6dffd

التايمز: معركة نتنياهو المقبلة هي إنقاذ مستقبله السياسي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية