طقس فلسطين: غائم جزئيا الى صاف

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في أريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.