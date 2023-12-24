وصول وفد من الجهاد الإسلامي على رأسه النخالة للقاهرة

سما / وكالات /

وصل وفد قيادي برئاسة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، بحسب ما أفادت وكالة "روتيرز".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينيّة، عن مصدر قيادي بالحركة القول إنّ "زيارة وفد الحركة إلى القاهرة تأتي تلبية لدعوة مصرية للتباحث في سبل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وصفقة التبادل".

وأضاف المصدر ذاته أن "وفد الحركة في القاهرة، سيؤكد موقفه لجهة ربط أي تبادل للأسرى بمفهوم الجميع مقابل الجميع بعد وقف إطلاق النار وليس قبله ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني، ممثلا بمختلف قواه السياسية".