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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة جندي في معارك غزة

الإثنين 25 ديسمبر 2023 06:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة جندي في معارك غزة



غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عن مقتل ضابطين وإصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء اثنين من قتلى الجيش الإسرائيلي سقطوا في المعارك شمال قطاع غزة وهم:  الرائد (احتياط) نيتاي ميسيلز، 30 عاماً، من رحوفوت، وهو مقاتل مدرع في اللواء الضارب الرابع عشر، في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب راني تمير، 20 عاماً، من مدافعي الشعب، مقاتل في الكتيبة 50، لواء ناحال، في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش إلى إصابة جندي آخر من لواء " ناحال" بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

​وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ اندلاع الحرب على غزة إلى 489 قتيلا،  ومنذ بدء العملية البرية الى 162.

   

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