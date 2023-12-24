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18 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في خان يونس

الإثنين 25 ديسمبر 2023 03:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
18 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في خان يونس



خانيونس/سما/

استشهد 18 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، الليلة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة صلاح في منطقة معن شرق خان يونس إلى 18، وإصابة العشرات بجروح.

كما استشهد الشاب يحيى محمود جواهر وشقيقه الطفل عبد الرحيم في قصف منزل بحي الأمل غربي خان يونس، كما دمر الاحتلال طرقا رئيسية واصلة بين مخيمات وسط قطاع غزة، لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وكان قد استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.

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