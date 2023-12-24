  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: "سرايا القدس" تسقط مسيرة إسرائيلية وسط غزة وتستولي عليها

الإثنين 25 ديسمبر 2023 03:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "سرايا القدس" تسقط مسيرة إسرائيلية وسط غزة وتستولي عليها



غزة/سما/

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد لمسيرة إسرائيلية تمكنت من إسقاطها والاستيلاء عليها في وسط قطاع غزة.

وأشار "سرايا القدس"، إلى أن الطائرة من طراز (Skylark-1) بدون طيار، يستخدمها سلاح المشاة للرصد وجمع المعلومات الاستخبارية.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الأحد، عن قصف التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال شرق خانيونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون، كما استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم"في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما أعلنت أيضا عن دك تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصف"إسناد صوفا" وتمركزاً لجنود العدو في محيطه بوابل من قذائف الهاون.


وأكدت السرايا استهدافها لـ3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي "RPG"  وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، كما دك مجاهدوها التحشدات العسكرية محيط المجمع الإسلامي شرق خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مقاتليها آليات وجرافات العدو على الحافة الشرقية لمدينة رفح.

#سرايا القدس
photo_2023-12-25_02-21-59

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "ظاهرة" سقوط كبار القادة الإسرائيليين في معارك غزة تتواصل

مقترح مصري لعقد صفقة بين "إسرائيل" وحماس يتكون من 3 مراحل

تحليل: انتقال إسرائيل لمرحلة ثالثة من المعارك قد يشكل بداية انحسار للحرب

"يديعوت" تصدم الإسرائيليين بمعلومات وتطورات خطيرة بشأن قتال حماس والجهاد في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة

"القسام" تعلن قتل عدد من الجنود الإسرائيليين في غزة

إعلام إسرائيلي يكشف أخطر ما يواجه الجيش في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-12-24_21-17-54

أكثر من 70 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي (صور وفيديو)

658892b94c59b72f1e4d0fc3

هرتسوغ: قلوبنا تنقبض من الألم بسبب الثمن الباهظ في غزة

2074b5dbb629f47d532915e322f1560e20b6dffd

التايمز: معركة نتنياهو المقبلة هي إنقاذ مستقبله السياسي

000_33Y283F

نيويورك تايمز: مقتل مستوطنين بغلاف غزة في 7 أكتوبر بأوامر إسرائيلية

photo_2023-12-24_19-13-50

"القسام" تعلن مقتل 48 جنديا إسرائيليا وتدمير 35 آلية عسكرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية