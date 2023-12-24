شاهد: "سرايا القدس" تسقط مسيرة إسرائيلية وسط غزة وتستولي عليها

غزة/سما/

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد لمسيرة إسرائيلية تمكنت من إسقاطها والاستيلاء عليها في وسط قطاع غزة. وأشار "سرايا القدس"، إلى أن الطائرة من طراز (Skylark-1) بدون طيار، يستخدمها سلاح المشاة للرصد وجمع المعلومات الاستخبارية.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الأحد، عن قصف التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال شرق خانيونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون، كما استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم"في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما أعلنت أيضا عن دك تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصف"إسناد صوفا" وتمركزاً لجنود العدو في محيطه بوابل من قذائف الهاون.



وأكدت السرايا استهدافها لـ3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي "RPG" وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، كما دك مجاهدوها التحشدات العسكرية محيط المجمع الإسلامي شرق خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مقاتليها آليات وجرافات العدو على الحافة الشرقية لمدينة رفح.