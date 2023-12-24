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الحوثيون يعلنون تخريج 20 ألف مقاتل في الدفعة الأولى من دورات "طوفان الأقصى"

الإثنين 25 ديسمبر 2023 03:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تخريج 20 ألف مقاتل في الدفعة الأولى من دورات "طوفان الأقصى"



صنعاء/سما/

أقام الحوثيون عرضا شعبيا بالأسلحة بمناسبة تخرج 20 ألف مقاتل من الدفعة الأولى من الدورات العسكرية المفتوحة "طوفان الأقصى" لقوات التعبئة بحسب ما ذكرته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

وشهدت مديرية عبس بمحافظة حجة يوم الأحد هذا العرض الشعبي بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي.

وردد الخريجون شعارات الحرية والنصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، والجاهزية لدعم المقاتلين والمقاومة الفلسطينية، والدفاع عن "قضايا الأمة"، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 

كما رفعت الكتائب العلمين اليمني والفلسطيني، وأكد الخريجون الاستعداد لخوض المعركة إلى جانب القوات المسلحة اليمنية تحت قيادة عبدالملك بدرالدين الحوثي، في مواجهة إسرائيل والتحالف الأمريكي الهادف إلى حماية السفن الإسرائيلية.

وفي 20 ديسمبر الجاري، قال حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، إن سلطات شمال اليمن، أعلنت حشدا شعبيا عاما لتجهيز مسلحين للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد أن "هذا الجيش الشعبي سيساند أهلنا في غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة، إذا توفرت الظروف والفرص للوصول قطاع غزة والمشاركة في العمليات العسكرية".

#الحوثيون

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